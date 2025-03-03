الحزب الاتحادى الديمقراطي يشكر السعودية وولي عهدها لرفضهما تشكيل حكومة موازية في ‎السودان

بورتسودان: السوداني

تقدم الحزب الاتحادى الديمقراطي، بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية، حكومة وشعباً، لرفضها تشكيل حكومة موازية في ‎السودان، وتأكيدها على دعم واستقراره ووحدة أراضيه.

وقالت السيدة إشراقة سيد محمود، رئيس الهيئة القيادية للحزب، في بيان اليوم: “والشكر اجزله إلى فخامة ولي العهد سمو الأمير، محمد بن سلمان، على الموقف التاريخي الأصيل إلى جانب الحق والعدل وإلى جانب حكومة وشعب السودان وسيادته برفض ما يسمى بحكومة المنفى المصنوعة في نيروبى والتي تهدف إلى تقسيم السودان”.

وأضافت: “ان هذا الموقف الأصيل والشجاع من المملكة يدل ويؤكد على عراقة المملكة وأصالتها ورؤيتها الاستراتيجية الراسخة لقضايا الأمن الإقليمي وأمن واستقرار الشعوب. ويؤكد كذلك على عمق علاقة المملكة بالسودان وشعبه وحفظهم للتاريخ والعلاقات المشتركة وحرصهم على سيادة السودان ووحدته”.

واكدت السيدة اشراقة ان مواقف سمو الأمير محمد بن سلمان تجاه السودان مواقف كريمة، وسيحفظ التاريخ لسموه سياساته المميزة والمنحازة للحق والعدالة وبعد نظره ورجاحة فكره في اتخاذ القرارات والمواقف الأخلاقية المنحازة إلى الأشقاء والأصدقاء في المنطقة. وسيظل السودان شقيقاً للمملكة العربية السعودية شاكراً ومقدرا لهذا الموقف الشجاع والقوى.