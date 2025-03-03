وزير الخارجية يلتقي نائب وزير الخارجية السعودي

القاهرة: السوداني

التقى وزير الخارجية السوداني د. علي الشريف، اليوم، نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، على ھامش مُشاركتھما في اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بالقاھرة.

تناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسُبُل دعمھا وتطويرھا، وعبّر نائب وزير الخارجية السعودي، عن رغبة بلاده القوية في عودة السلام والاستقرار إلى السودان في القريب العاجل حتى يعود إلى موقعه الطبيعى ودوره المحوري والطليعي كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة حوله.

من جانبه، قدّم وزير الخارجية الشكر للمملكة العربية السعودية على مواقفھا القوية الداعمة لوحدة واستقرار وسيادة السودان والحكومة الشرعية القائمة فيه، ورفضھا لمساعي تشكيل حكومة موازية تعرض وحدته واستقراره للخطر.

كذلك تناول السيد الوزير، تطورات الأوضاع في السودان وتقدم القوات المسلحة السودانية في جميع المحاور، وھي تجد المُؤازرة والدعم من جميع فئات الشعب السوداني الذي التف حولھا وھي تؤدي دورھا الدستوري في الدفاع عن السودان وبسط الأمن والاستقرار في جميع أرجائه.