الفريق البشرى: الجيش السوداني أفضل حالياً 10 مرات عما كان عليه في 15 أبريل 2023م.. ولقد أخرجنا المليشيا من البيوت ومن نفوس السودانيين

بورتسودان: السوداني

كشف قائد سلاح البحرية ومنطقة البحر الأحمر العسكرية ووفد التفاوض، الفريق بحري ركن، محجوب البشرى، بأنّ الجيش السوداني الآن أفضل حالياً 10 مرات عما كان عليه في 15 أبريل 2023م.

وقال الفريق البشرى، مساء اليوم، في منتدى ليالي الصحافة، إنّ رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كان يقول إنه إذا قامت الحرب، فإن الخاسر هو الشعب السوداني، ولذلك كان يريد تجنبها.

موضحاً أن مليشيا الدعم السريع المتمردة دخلت مروي قبل 6 أشهر من يوم 15 أبريل، وأن التخطيط للاستيلاء على السلطة كانت تقوم به منذ فترة طويلة.

ومضى البشرى في القول: “وقّعنا في اتفاق جدة على بند إخراج المليشيا من منازل المواطنين، وإذا قدر لنا العودة مرة أخرى، سنخبرهم بأننا أخرجناهم من البيوت ومن نفوس السودانيين.. وخلال كل المفاوضات لم نكن نشعر أننا مهزومون”.