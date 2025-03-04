سفير السودان بتركيا: الدعم الإماراتي للمليشيا وراء استمرار الحرب وتشريد وتقتيل المدنيين

إسطنبول: متابعات

قال سفير السودان لدى تركيا، نادر يوسف الطيب، إن استمرار الدعم الإماراتي للمليشيا الإرهابية من خلال مَـدِّها بالعتاد العسكري والمرتزقة الأجانب، وراء استمرار الحرب بالبلاد وتقتيل وتشريد المدنيين العُــزّل واستهداف البنية التحتية.

وأشار السفير خلال تنظيم السفارة بالعاصمة أنقرة لمعرض توثيقي عن انتهاكات المليشيا الإرهابية، إلى أن محاولات مليشيا آل دقلو الإرهابية وحلفائها من بعض السياسيين لتشكيل حكومة موازية بمناطق سيطرتها من خلال مؤتمر كينيا، ما هو إلا محاولة لتغطية هزائمها التي تكبّدتها على يد القوات المسلحة والقوات المساندة لها، منوهاً إلى أن الخطوة الغرض منها التكسب السياسي والإعلامي وأنها لا تمثل شيئاً على أرض الواقع.

وأكد السفير أن القوات المسلحة قادرة على دحر كل مُعتدٍ يسعى للنيل من وحدة وتراب السودان.

وأضاف السفير: “ما تقوم به المليشيا الإرهابية محاولة مكشوفة وسعي يائس لاكتساب شرعية دولية لا تستحق”.

وكانت السفارة في أنقرة قد نظمت معرضاً مصوراً يوثق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا آل دقلو الإرهابية وسط حضور دبلوماسي ودولي رفيع المستوى. وشهد المعرض مشاركة ممثل لوزارتي الدفاع والخارجية التركية، بجانب ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني التركي والمنظمات الحقوقية والنسوية وعدد من الجامعات ورجال الأعمال الأتراك.

وتضمن المعرض، عدداً من الصور والأفلام الوثائقية التي أثبتت تورط مليشيا الدعم السريع في الانتهاكات الكبيرة والمروعة لحقوق الإنسان وتدمير المنشآت الحيوية واستهداف البنية التحتية.