تدمير (7) مركبات قتالية وطائرة مُسيّرة للمليشيا في محيط الفاشر

الخرطوم: السوداني

دمّـرت مدفعية الفرقة السادسة مشاة بالفاشر (7) مركبات قتالية تتبع لمليشيا آل دقلو المتمردة، كما أدّى القصف إلى تحييد عربتين أخريين شمال غرب الفاشر، وفرار أعداد كبيرة من عناصر المليشيا.

وأوضحت الفرقة السادسة في إيجازها الصحفي اليوم الثلاثاء، أنّ الجولات التمشيطية الراتبة التي تنفذها قوات العمل الخاص وجهاز المخابرات العامة داخل الأحياء، قد أثمرت أمس عن الاستيلاء على مخزن ذخائر للعدو كان مخبأً داخل بعض المباني بجنوب شرق المدينة.

وأكدت الفرقة السادسة مشاة، أنّ موجات الهروب من صفوف المليشيا مازالت تتوالى بسبب الانهيار المعنوي الكبير الذي تعاني منه عناصرها نتيجة للخسائر الضخمة التي تكبّـدتها ومازالت تتكبّـدها في شمال دارفور.

وجدّدت الفرقة السادسة، التأكيد بأنّ القوات المسلحة والقوات المشتركة لحركات الكفاح والقوات المساندة لها تعمل على مدار الساعة وبيقظة تامة مدعومة بجهود استخباراتية دقيقة لرصد تحركات العدو داخل وخارج إقليم دارفور وخاصّةً في مدينة الفاشر.

وأشارت الفرقة السادسة مشاة إلى أنّ دفاعات القوات المسلحة قد تمكّنت أمس من تحقيق إنجاز جديد تمثل في إسقاط طائرة مُسيّرة معادية كانت تحلق باتجاه مواقع الدفاعات وتم تحييدها بنجاح دون تسجيل أيّة خسائر.

وأوضحت أنّ المليشيا المتمردة قد قامت أمس بمحاولة يائسة تمثلت في الدفع بسرب من الطائرات الانتحارية المسيرة على أحياء الفاشر، إلا أن قدرة الله ويقظة الدفاعات حالت دون أن تحقق تلك المُسيّرات أهدافها، كاشفة أن تلك المُسيّرات قد اصطدمت بالمباني دون أن تلحق أي أضرار بالقوات أو المواقع الحيوية، إضافةً لذلك قام العدو بقصف الأحياء الجنوبية بـ40 قذيفة مدفعية عيار 120 أسفرت عن إصابة أسرة مكونة من أربعة أفراد بجروح عميقة، وتم نقلهم إلى أحد المراكز الصحية لتلقي العلاج.