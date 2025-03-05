مؤتمر دول البحيرات العظمى (ICGLR) تبدي قلقها العميق إزاء إعلان مليشيا الدعم السريع تشكيل سلطة موازية في السودان

متابعات: السوداني

أعربت الأمانة التنفيذية لمؤتمر دول البحيرات العظمى (ICGLR)، عن قلقها العميق إزاء إعلان مليشيا الدعم السريع تشكيل سلطة موازية، معتبرة ذلك تهديداً لوحدة السودان وجهود السلام.

وأكدت المنظمة أن الحل في السودان، ليس عسكرياً، بل عبر حوار شامل. كما رحبت بخارطة الطريق السودانية لتشكيل حكومة تكنوقراط. ودعت إلى تنسيق دولي لدعم الانتقال الديمقراطي، مطالبةُ بوصول المساعدات الإنسانية فوراً، لا سيما في الفاشر ومخيم زمزم.