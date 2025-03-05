غليان في جوبا.. اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان ومحاصرة مقر إقامة (رياك مشار)

جوبا: السوداني

تصاعدت التوترات في جوبا عاصمة جنوب، إثر اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان الفريق غابرييل دوب -التابع لجناح رياك مشار-، في وقت تحاصر فيه القوات الأمنية، مقر إقامة نائب الرئيس سلفا كير، رياك مشار.

وفي أول رد فعل، أعلنت الحركة الشعبية بقيادة رياك مشار، أن الإجراء الذي قام به رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أول بول نانق، باحتجاز غير قانوني لنائب رئيس هيئة الأركان الفريق غابرييل دوب لام، يعدّ انتهاكاً لاتفاقية السلام المنشطة.

وقالت الحركة في بيان نشرته صحيفة (الموقف) الجنوبية، إن رئيس هيئة أركان الجيش هو الذي اعتقل نائبه ويعد هذا الاحتجاز غير قانوني.

وعبّر البيان عن قلق الشريك الرئيسي في الحكومة الانتقالية بشأن الانتشار الكثيف لقوات الجيش حول مقر إقامة رئيس الحركة والنائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور رياك مشار،

مؤكداً أن هذه الإجراءات يقوض الثقة بين الأطراف ويعرض الجهود الرامية إلى تهدئة العنف الحالي الذي اندلع في مقاطعة ناصر بولاية أعالي النيل للخطر، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة الجهود لضمان إنهاء العنف في ولاية أعالي النيل، وتدخل ضامني الاتفاق لتجنب عودة العنف إلى نطاق واسع.