المليشيا تقصف معسكر زمزم للنازحين واستشهاد (6) نازحين

الخرطوم: السوداني

سيطرت القوات المسلحة بالفاشر على مركبة قتالية بكامل عتادها تتبع لمليشيا آل دقلو المتمردة في المحور الجنوبي الشرقي بعد فرار عناصرها التي كانت تحاول سرقة منازل المواطنين.

كما واصلت القوات المسلحة والقوات المشتركة وقوات العمل الخاص والقوات المساندة لها، تنفيذ حملات التمشيط والرقابة الأمنية بصورة مستمرة على جميع أحياء ألفاشر.

وأكدت الفرقة السادسة مشاة عبر إيجازها الصحفي اليوم الخميس، أنّ جميع القوات تتقدم بثبات في جميع محاور المدينة، مُشيرةً إلى أنها فرضت سيطرتها الكاملة على جميع المباني العالية التي كانت تستخدمها المليشيا كأوكار للقناصة.

وأوضح الإيجاز الصحفي أن المليشيا المتمردة قامت أمس، بارتكاب جريمة جديدة في حق المدنيين بالفاشر

تمثلت في قيامها بقصف معسكر زمزم للنازحين بمدفع الهاون 120ملم، ما أدى إلى استشهاد (6) مدنيين، بجانب قيام المليشيا بإطلاق طائرات قتالية مسيرة مع ساعة الإفطار، إلا أن قدرة الله ودعوات الصائمين قضت أن لا تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وأشارت الفرقة السادسة مشاة إلى استمرار حالات الانهيار الداخلي في صفوف مليشيا آل دقلو وتصاعد الخلافات القبلية بينهم، مع استمرار تبادل الاتهامات بالخيانة بعد خسائرهم الفادحة التي مُنيت بها المليشيا في عد البيضة وغرب الفاشر.

وجددت الفرقة السادسة أنّ مدينة الفاشر ستظل شامخةً وعصيةً على المليشيا وأعوانهم، وأنّ الفرقة السادسة ستظل على العهد دفاعاً عنها حتى آخر رمق.