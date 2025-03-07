مؤتمر الجزيرة: المليشيا تهاجم قرى بالباقير وتقتل (21) مواطناً بينهم طفلة

الخرطوم: السوداني

واصلت مليشيا الدعم السريع، يومي الأربعاء والخميس، هجماتها العنيفة على المواطنين بإدارية الصناعات الباقير التابعة لمحلية الكاملين بولاية الجزيرة، بينهم طفلة، ونتج عن الهجمات ارتقاء “21” شهيداً، اثنان منهم بقرية “الفراجين” التابعة لمحلية الكاملين وسبعة من قرية “حبيبة” التابعة لإدارية الصناعات، وإصابات وحركة نزوح كبيرة وسط المواطنين، وركّزت المليشيا هجماتها على منطقة “الجديد الثورة” بشمال الجزيرة، حيث سقط حوالي “12” شهيداً، ثمانية منهم بقرية “الجديد القهوة”، و”4” شهداء بالجديد الثورة.

وقال شهود عيان بحسب (مؤتمر الجزيرة) إن المليشيا عاودت هجماتها صباح الخميس على قرية “حبيبة” بمحلية الكاملين وحدة الصناعات بالباقير، بعد أن فتحت نيرانها على المواطنين أمس وهم في صلاة التراويح، ليرتقي “7” شهداء، رفضت المليشيا دفنهم، وأطلقت نيرانها مجدداً على المواطنين وهم بالمقابر، مما أدى لارتقاء عدد آخر من الشهداء والجرحى لم يتسنَ حصرهم، فيما تشهد المنطقة نقصاً حاداً في المواد الغذائية والعلاج.