الموت يغيب وزير الاتصالات المهندس عادل حسن

بورتسودان: السوداني

غيب الموت اليوم، وزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس عادل حسن محمد حسين، إثر علة لم تمهله طويلاً.

ونعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله.

وقال مجلس السيادة في نعيه: “ومجلس السيادة، إذ ينعاه، إنما ينعي للشعب السوداني، أحد أبرز الخبراء في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أسهم بشكل كبير في تطوير القطاع في السودان، تاركاً وراءه سيرة عطرة في العمل المخلص والدؤوب من أجل النهوض وتحسين قطاع الاتصالات والتحول الرقمي”.

وتقدم مجلس السيادة بالتعازي إلى الشعب السوداني كافة بهذا المصاب الجلل، وإلى أسرة الفقيد الراحل وكل ذويه ومحبيه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين.