الفرقة السادسة: مقتل (١٠) متمردين وتدمير مركبتين قتاليتين بالفاشر

الخرطوم: السوداني

تمكنت القوات المسلحة الباسلة، والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، أمس الخميس، من قطع الطريق على مجموعة من مليشيا آل دقلو الإرهابيـة حاولت الفرار من مدينة الفاشر، مما أسفر عن مقتل (١٠) متمردين، وتدمير مركبتين قتاليتين، بجانب الاستيلاء على قناصتين. وقالت الفرقة السادسة مشاة، إن القوات قد تمكنت كذلك وبمساندة القوات الداعمة، وفي إطار عمليات التمشيط والسيطرة من كشف وضبط عناصر تابعة لمليشيا آل دقلو الإرهابية، حاولت التسلل إلى داخل مدينة الفاشر بطرق مستحدثة، ظناً منها أنها لن تخضع للمراقبة. وأضافت الفرقة بحسب الإيجاز الصحفي الصادر اليوم الجمعة أن القوات قد واصلت زحفها بثبات، حيث استولت على دفاعات وارتكازات كانت تستخدمها المليشيا أوكاراً لها. وأشارت إلى مواصلتها لعمليات الرصد والمتابعة الدقيقة لتحركات العدو عبر استخباراتها العسكرية، مما أجبر المليشيا على الانسحاب العشوائي من محيط مدينة الفاشر، تاركين خلفهم جثث قتلاهم المتحللة، وحطام مركباتهم التي تم تدميرها خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت الفرقة أنه وبرغم الأوضاع العسكرية فإن الخيرين مازالوا يواصلون برامج سقيا مياه الشرب وتكية الفاشر من أجل تقديم يد العون للنازحين بمراكز الإيواء، وذلك بتوفير مياه الشرب والطعام، لسد حوجتهم، وتقليل معاناتهم خاصة خلال شهر رمضان المعظم. وعبرت عن شكرها وتقديرها لأبناء وبنات الفاشر على هذا العمل الإنساني النبيل. سائلة المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم.