الملك سلمان يجدد الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني

بورتسودان: السوداني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهاته لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتجديد الحملة الشعبية السعودية عبر منصة “ساهم” لجمع التبرعات لصالح الشعب السوداني تزامناً مع شهر رمضان.

وقال سعادة السفير السعودي في السودان، علي بن حسن جعفر، لـ (السُّوداني)، ان التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين، تم تجديده، لإغاثة الشعب السوداني الشقيق. وانه جاء في التوجيه: “الملايين بحاجتكم للوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب؛ عطاؤكم يخفف معاناتهم ودعمكم يوفر لهم مستلزمات الحياة”.