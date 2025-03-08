مجلس الصحوة الثوري يرفض الحكم العلماني ويؤكد تمسكه بوحدة السودان

بورتسودان: السوداني

أعلن مجلس الصحوة الثوري، عن رفضه مشروع الحكم العلماني في السودان الذي أقره مؤتمر نيروبي ويتمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في حكم البلاد، باعتبار أن غالبية أهل السودان مسلمون، معتبراً خطاب عبد الله حمدوك عبارة عن دعوة لتدخل سافر وإنتهاك لسيادة السودان الوطنية ومتاجرة واستخفاف بإرادة الشعب السوداني، ويعبر فيه عن أجندة معلومة ومكشوفة تخدم جهات متعددة إقليمية ودولية معادية لحكومة السودان.

وقال أحمد محمد أبكر الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري السوداني، إن التآمر والاستهداف الممنهج والمخطط المدروس مستمر على دولة السودان وشعبها الأبي والتربص بها منذ أمد بعيد عبر دعاوى ومزاعم وترهات متعددة، تارةً باسم الثورة المصنوعة، وتارةً باسم الديمقراطية الراشدة، وتارةً باسم حقوق الإنسان والمجاعة وغيرها وفي نفس الوقت هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية وممارسة الحكم الرشيد ويأمرون عملاءهم في البلدان الأخرى بتطبيقها وهي عندهم عبارة عن أداء لاستعمار الشعوب في دول العالم الثالث ووسيلة للتدخل في شؤون الغير بغرض نهب ثروات وخيرات البلاد، ويمارسون في دولهم أسوأ وأبشع أنواع الديكتاتورية والإنتهاكات الصارخة والمحرمة دولياً،

وأضاف أن ما يحدث في السودان كنموذج الهدف الأساسي والخفي والحقيقي منه هو استعمار السودان أو تقسيمه إلى دويلات (إعلان دارفور دولة مُستقلة في حالة فشل السيطرة كل السودان) من الراعي الرسمي والكفيل من خلف الكواليس عبر أدواتهم من مليشيا الدعم السريع ومرتزقتهم وعملائهم الخونة السياسيين.

وأضاف في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) أن مجلس الصحوة الثوري السوداني يؤكد رفضه الحكم العلماني في السودان الذي أقره مؤتمر نيروبي المزعوم ويتمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في حكم البلاد، ويعتبر خطاب عبد الله حمدوك تدخلا سافرا وإنتهاكا لسيادة السودان الوطنية ومتاجرة واستخفافا بإرادة الشعب السوداني العزيز، ويعبر فيه عن أهداف وأجندة معلومة ومكشوفة تخدم جهات إقليمية ودولية معادية لحكومة السودان.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري، إن عبد الله حمدوك يتابع المشهد في السودان عن بعد ولا زال يسبح في بحور الأوهام والأحلام والخدع التي تجاوزها الشعب والزمن ولكن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء.

وجدد مجلس الصحوة الثوري موقفه الثابت والمبدئي الرافض لقيام أي حكومة منفى موازية لحكومة السودان القائمة حالياً برئاسة الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية وأنها هي الحكومة الشرعية التي تمثل سيادة السودان وشعبه الكريم في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وقال أبكر إن المجلس يؤكد أن الاعتماد والرهان على الحلول والمعالجات الخارجية يعتبر تخديرا وتأجيلا للأزمات وتعميقها

وان الحل الوحيد والجذري والنهائي لمشاكل السودان المتجذرة والمتراكمة تحل عبر الحوار السوداني – السوداني وداخل السودان بمشاركة كافة مكونات الشعب السوداني بمختلف تنظيماتهم السياسية والعسكرية والمدنية والمجتمعية دون إقصاء لأي أحد إلا من ارتكب جرائم وإنتهاكات في حق الشعب السوداني وصدر حكم قضائي ضده، كما انه يرفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني الداخلي تتعارض مع إرادة الشعب السوداني وسيادة ومصالح السودان العليا، ويؤكد أنه مع وحدة السودان أرضا وشعبا وسيادة وضد فكرة مشروع انفصال دارفور وإعلانها دولة مُستقلة عن السودان.