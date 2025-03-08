مدرعات الفرقة السادسة تدمر آليات قتالية للمليشيا وتواصل عمليات التمشيط بالفاشر

الخرطوم: السوداني

نفّذت مدرعات الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عملية عسكرية في المحور الشمالي الشرقي للمدينة، أسفرت عن تدمير عربة جرار محملة بالأسلحة والذخائر تابعة لمليشيا آل دقلو المتمردة، إضافةً إلى تدمير ثلاث عربات لاندكروزر كانت تتولى حراستها، دون نجاة أي من العناصر التي كانت على منها.

وقالت الفرقة السادسة مشاة في إيجازها الصحفي اليوم السبت، إنّ كتيبة الشهيد خميس أبكر، التابعة لقوات التحالف السوداني المساندة للفرقة 16 مشاة نيالا، نفذت جولة تمشيطية واسعة في الأحياء الجنوبية لمدينة الفاشر، شملت أحياء الثورة والزريبة ومداخل المدينة، وأكدت الكتيبة تطهير المنطقة بالكامل من المليشيا ومرتزقتها، داعية الأهالي إلى العودة لمنازلهم بأمان.

وأشارت الفرقة السادسة مشاة إلى استمرار الضربات المدفعية الثقيلة بمعدل 4 حصص يومياً، بالتزامن مع حملات التمشيط والرمايات الدقيقة، مما أجبر عناصر المليشيا على الانسحاب الواسع من المدينة، بينما فرّ بعضهم سيرًا على الأقدام نحو المناطق النائية.

أما في محور نيالا، حاضرة جنوب دارفور، فقد أفادت الفرقة السادسة مشاة بوجود تصاعد خطير في التوترات والصراعات الداخلية داخل صفوف المليشيا، خاصة بعد تصفية بعض قادتهم. وأكدت المصادر الميدانية أن المدينة باتت منقسمة إلى منطقتي نفوذ متناحرتين، حيث تبدأ المنطقة الأولى من صينية سينما نيالا باتجاه الغرب، بينما تتجه المنطقة الأخرى من الصينية نفسها شرقًا، وسط حالة من الترقب والحذر بين الطرفين.

أما على الصعيد الصحي، فقد أكدت الفرقة السادسة مشاة أنّ المدينة لم تسجل أي حالات صحية خطيرة اليوم، مشيرةً إلى أن القوات المسلحة تتمتع بأقصى درجات الجاهزية والمعنويات العالية، مع استمرار عمليات التمشيط والتأمين في كافة المحاور.