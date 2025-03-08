جبريل إبراهيم: عودة المواطنين إلى المناطق المحررة تسهم في تسريع عجلة الانتاج

بورتسودان: السوداني

واصلت حركة العدل والمساواة مبادرة راجعين تسييرها 25 بصاً سياحياً إلى الإقليم الأوسط، مدني، سنار وسنجة.

وقال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وزير المالية، د. جبريل ابراهيم لدى مخاطبته مبادرة راجعين بحاضرة ولايه البحر الأحمر مدينة بورتسودان اليوم، إن العودة إلى المناطق الآمنة تأتي لتسريع عجلة الحياة والدخول في دائرة الإنتاج، مثمناً المجهودات التي تقدمها القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة لها في الزود عن الوطن في كافة المحاور مما أسهم في تحقيق انتصارات كبيرة.

وأضاف جبريل أنهم سيعملون على إرجاع سكان كل المناطق الذين هجروا مساكنهم قسراً من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، وأن إرجاعهم سيتم عبر المبادرات المختلفة..

وأوضح جبريل أن مبادرة راجعين تضم في رحلة العودة اليوم حوالي ألف وسبعمائة مهجر من الإقليم الأوسط موزعين على 25 بصاً سياحياً.

من جانبه، قال والي البحر الأحمر الفريق مصطفى محمد نور، إنّ مبادرات العودة ستشمل جميع ولايات السودان قريباً بإذن الله وان امر تحرير الخرطوم أصبح مسألة وقت،

وتابع: إن “القوات المسلحة الآن تقاتل من أجل عزة وكرامة اهل السودان بكل صمود، وأن المتمردين فشلت كل محاولاتهم المستمية في النيل من الفاشر التي لقنت فيها القوات المشتركة والقوات المساندة دروساً في التضحية والثبات”.

ومن جانبه، أوضح بكري محمد توم رئيس مبادرة راجعين أن حركة العدل والمساواة السودانية تساهم في رحلة العودة تخفيفاً لظروف المواطنين، مثمناً الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كل بقاع السودان مما يبشر بنصر قريب يتم خلاله دحر المليشيا، مطالبا الجميع ان يقفوا خلف القوات المسلحة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وان يستشعر الجميع بالمسؤولية.