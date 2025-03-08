شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تقتل 5 أشخاص بينهم أم وأطفالها وتصيب 4 آخرين جراء القصف على الأبيض

الخرطوم: السوداني

قتل 5 أشخاص، بينهم أم وأطفالها وأُصيب 4 آخرون جراء القصف الصاروخي على مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، حيث نفذت الدعم السريع قصفاً متعمداً منذ الصباح وحتى مساء اليوم بطريقة موجهة حول مواقع وسكنات المدنيين والمرافق العامة لإصابة أكبر عدد من المدنيين.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم السبت، عمليات القصف الصاروخي المتعمدة من قبل الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي تمادياً في انتهاكاتها ضد المدنيين العزل، وتدميراً للمرافق العامة، حيث تكتظ مدينة الأبيض بكثافة سكانية عالية وتحتضن الآلاف من الأسر المهجرة من المدن والقرى حول المدينة.

واعتبرت الشبكة، استخدام الدعم السريع لعمليات القصف الصاروخي الموجهة ضد المدنيين العزل هي وسيلة يسعى من خلالها إلى تهجير المدنيين وإفراغ المدن من قاطنيها، وهو تحدٍّ واضح لكل القوانين الدولية التي تحرِّم استهداف المدنيين في الحرب.