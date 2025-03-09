السودان ينهي قرار تجميد عضويته بمنظمة (إيغاد)

متابعات: السوداني

أنهى السودان رسمياً، قرار تجميد عضويته بمنظمة (إيغاد). وسلم نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار،

رسالة إلى الجيبوتي، إسماعيل عمر قيلي، من رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان.

ونقل عقار إلى قيلي رغبة السودان في استئناف نشاطه بمنظمة إيغاد بعد توقفه أثناء فترة الحرب.

وجمد السودان، نشاطه في إيغاد قي يناير من العام 2024، بسبب ما قال عنه، تجاهل المنظمة لقرارات السودان.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين الفاضل في تصريح صحفي أنّ نائب رئيس مجلس السيادة والرئيس الجيبوتي بَـحَـثَـا خلال اللقاء، تطورات الأوضاع والمسار السياسي بالبلاد وملف السودان في الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد.

وأوضح أن عقار هنأ الرئيس الجيبوتي بفوز بلاده برئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ممثلةً في السيد محمود علي يوسف الذي تم انتخابه رئيساً للمفوضية خلال القمة الماضية.

وأكّـد الأمين، ثقة السودان بأن تتمكّن القيادة الجديدة من تصحيح مسار المفوضية نحو القيام بدورها على الوجه المطلوب في إيجاد الحلول الناجعة للقضايا الأفريقية.