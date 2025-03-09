هيئة مياه الخرطوم: تشغيل محطة مياه شمال بحرى

الخرطوم: السوداني

قالت هيئة مياه ولاية الخرطوم، إنّ طواقمها الهندسية استطاعت وبنجاح تشغيل محطة مياه شمال بحرى وإعادة تشغيل محطة الضخ بالنية.

وأوضح المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد على العجب خلال زيارته التفقدية لموقع المحطة ان المحطة عادت للخدمة وسنضمن بعد التشغيل وصول إمداد المياه من القرى شمالاً وحتى الكدرو جنوباً، مثمناً الجهود التي بذلت من قبل فرق العاملين ومرابطتهم بالموقع لأكثر من شهر حتى تكللت العملية بتشغيل المحطة، وقال إنّ خطواتهم ستمضي بثبات نحو تشغيل كافة محطات المياه بالولاية لتوفير إمداد المياه وضمان عودة المواطنين لديارهم، ووجه إدارة مياه بحري بوضع خطة لمعالجة كسورات المياه بالمنطقة.