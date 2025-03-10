الحملة المشتركة لسوق صابرين تداهم الحارة (44) وتوقف معتادي إجرام

الخرطوم: السوداني

نفذت قوة مشتركة من المباحث الجنائية المركزية شعبة صابرين وحملة الطوف المشترك في إطار جهود العمل الوقائي والكشفي للجريمة وإزالة الظواهر السالبة ودك أوكار الجريمة ومواقع تعاطي المخدرات والخمور، أمس، حملة مداهمة كبرى للحارة (44) أسفرت عن ضبط معتادي إجرام أثناء تعاطيهم لمخدر الآيس وبرفقتهم آخرون وعند لحظة توقيفهم بواسطة قوات الحملة المشتركة حدث اشتباك وتبادل لإطلاق النار بين قوة الحملة والمتهمين، مما ادى لإصابة احد المتهمين بعيار ناري، وبناءً على ذلك، تم اقتياد المتهمين الى قسم شرطة دائرة الاختصاص واتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتهم واسعاف المصاب إلى مستشفى النو بواسطة قوة الحملة المشتركة.