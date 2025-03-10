الفرقة السادسة: تدمير ٢٧ (جراراً) و(٢٠) عربة قتالية بطواقمها وإسقاط أكثر (١٠٠) طائرة مُسيّرة

الخرطوم: السوداني

دمرت وحدة من القوات المسلحة والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح بالقطاع الشمالي الشرقي لمدينة الفاشر، (٤) عربات لاندكروزر وعربة نقل (دفار) محملة بالأسلحة تتبع جميعها لمليشيا آل دقلو المتمردة، كما أسفرت العملية عن إصابة العشرات من عناصر المليشيا.

وأوضحت الفرقة السادسة مشاة أنّ تنفيذ تلك العملية أمس، من قبل الدفاعات الجوية وتمت بكفاءة عالية جاء في إطار التصدي المستمر لتحركات العدو وفراره من محيط مدينة الفاشر.

وكشف الإيجاز الصحفي الذي أصدرته الفرقة السادسة مشاة اليوم الاثنين انه وبالخسائر التي منيت بها مليشيا آل دقلو امس، فإنّ خسائرها خلال الأيام العشرة الماضية قد ارتفعت إلى (٢٧) عربة نقل (جرار) تم تدميرها، منها (١٥) جرارًا مُحمّلة بالأسلحة والذخائر، (١٢) جرارًا تحمل عناصر المليشيا، إضافة إلى تدمير (٢٠) عربة لاندكروزر بطواقمها، علاوة على إسقاط أكثر من (١٠٠) طائرة مسيرة مُعادية أسقطتها الدفاعات الجوية خلال تلك الفترة.

وأكدت الفرقة السادسة مشاة أنّ الخسائر شكّلت ضربة قاصمة لقدرات المليشيات وادت إلى انهيار الروح المعنوية لعناصرها التي ظلت تتكبد الخسائر تلو الخسائر في جميع المحاور.

وحول سير عمليات التمشيط المستمرة التي تنفذها القوات المسلحة والقوات المشتركة، فقد أكدت الفرقة السادسة مشاة أنّ عملية التمشيط التي جرت أمس، قد أسفرت عن تحرير وتأمين عمارات (لفة تقرو) بالفاشر، والتي كانت أحد أوكار المليشيا والمتعاونين معها بجانب تأمين حي السلام بالكامل، مما يسهم ذاك في تعزيز الاستقرار داخل المدينة ويؤكد قدرة القوات على بسط الأمن وحماية المواطنين.

وأوضحت الفرقة السادسة مشاة ان شباب المقاومة الشعبية بمنطقة ودكوتة جنوب شرق الفاشر، تصدوا لهجوم نفذته عناصر من المليشيا على المنطقة استهدفوا من خلاله سرقة مواشي المواطنين، وقد أسفرت العملية عن مقتل (١٥) عنصرا من المليشيا، كما تمكن شباب المقاومة من الاستيلاء على عربة لاندكروزر كاملة العتاد، في مؤشر إضافي يؤكد تزايد دعم المواطنين لجهود القوات المسلحة في التصدي للعدو وتأمين مناطقهم.

أما في مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، فقد ذكرت الفرقة السادسة مشاة ان معارك قبلية دامية قد وقعت بين المليشيا بمدينة نيالا، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، وذلك على خلفية تصفية أربعة ضباط من أبناء المسيرية على يد عناصر محسوبة على المليشيات، مما أدى إلى حالة انفلات أمني واسع داخل الولاية، مشيرة إلى ان الوضع في نيالا لا يزال متوترًا، مع استمرار وقوع الاشتباكات بين مجموعات المليشيا.

وفي مجال الجهود الإنسانية التي تقوم بها القوات المسلحة لدعم المواطنين المتضررين من الحرب، فقد نفذت لجنة طواريء الفرقة السادسة مشاة، بالتنسيق مع اللجنة الولائية المعنية بإسناد وزارة الصحة والمنظمات الطوعية الخيرية، نفذت مشروع العيادة الجوالة داخل مراكز الإيواء، حيث تم تقديم الخدمات الطبية للنازحين، إلى جانب تنظيم إفطارات جماعية لتخفيف معاناتهم والمحافظة على أوضاعهم الصحية.

وبشّرت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عبر إيجازها الصحفي، اليوم، المواطنين بأن التطورات القادمة ستشهد مفاجآت سارة سيتم الإعلان عنها قريبًا، مؤكدة أن الأوضاع في الفاشر مستقرة بفضل الله وبفضل صلابة القوات المسلحة وثبات أبطال الفرقة السادسة مشاة، الذين يواصلون تقدمهم الميداني بخطىً ثابتة.