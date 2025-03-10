عودة 400 ألف مواطن إلى مناطقهم بعد تحريرها من الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

عاد نحو 400 ألف مواطن لديارهم خلال شهرين ونصف الشهر الماضي، بعد نزوحهم بسبب النزاع المستمر في البلاد، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الاثنين.

وبين ديسمبر 2024 ومارس 2025 عاد “نحو 396737 شخصاً” إلى مناطق استعادها الجيش من قوات “الدعم السريع”، بعد أن حقق تقدماً عبر وسط السودان في الأشهر الأخيرة، وفق وكالة الأمم المتحدة للهجرة.

وعاد جميع النازحين تقريباً لمنازلهم في ولاية سنار، التي استعاد الجيش القسم الأكبر منها في ديسمبر، وولاية الجزيرة التي استعادها الشهر التالي.

وعاد آلاف آخرون للعاصمة الخرطوم، حيث استعاد الجيش الشهر الماضي مناطق واسعة، وبدا على وشك طرد قوات “الدعم السريع”.

وعادت الأسر النازحة بأعداد كبيرة، حتى إلى منازل منهوبة ومحترقة، بعد أكثر من عام من النزوح.