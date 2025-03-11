البرهان: الجيش لن يعود لمفاوضات جدة إلا بعد إلقاء المليشيا السلاح ومحاسبة منتسبيها

البسابير: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، انهم مستمرون في القتال حتى تحرير البلاد من المرتزقة وكل من يريد بها السُّوء.

وشدد البرهان على ان الجيش لن يعود لمفاوضات جدة إلا بعد إلقاء مليشيا الدعم السريع السلاح ومحاسبة منتسبيها. وقال: “سنأخذ رأي الشعب السوداني في كل ما يتعلق بقضية السلام والمفاوضات”.

وأضاف في حديث له بمنطقة البسابير: “سنتقص للشعب السوداني من التمرد والقوة المشتركة في طريقها للفاشر، ولا فرق بين الفاشر وشندي”.

وقدم رئيس مجلس السيادة، واجب العزاء في الشهيدين الرائد أباذر البلولة، والرقيب عبد الحليم جاد الله باسبار أول شهداء معركة الكرامة، الذي استشهد في الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣م.

