سفينة مساعدات طبية هندية لمرضى السرطان في السودان

بورتسودان: السوداني

استقبلت بورتسودان اليوم، سفينة مساعدات طبية، هدية من الهند، تحمل خمسة أطنان من أدوية السرطان والهيلومفيا في الميناء الشمالي ببورتسودان.

تأتي هذه المساعدات، امتداداً لمنحة سابقة وصلت في العام 2023.

وعبّر وزير الصحة، عن شكره لحكومة الهند على دعمها المستمر للقطاع الصحي في السودان، مشيراً إلى توجيه المساعدات لدعم 18 ألف مريض سرطان بحاجة للعلاج. كما دعا إلى مواصلة تقديم الدعم لتقوية النظام الصحي وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في القطاع الصحي.

من جانبه، أكّـد وزير الثقافة والإعلام، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين السودان والهند، الممتدة منذ العام 1955، مشيداً بجهود تبادل الخبرات وإنشاء مصانع سودانية للأدوية في الهند.

من جهته، أكّـد القائم بالأعمال بالسفارة الهندية، استمرار دعم بلاده للسودان في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، مُعبِّراً عن اهتمام الهند بتعزيز التعاون المُشترك ودعم السودان على المُستويات كافّـة، مُقدِّماً الشكر لكل الجهات ذات الصلة للإسهام في تسهيل الإجراءات ودخول المِنحة الهندية للسُّودان.