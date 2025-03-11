خلال 48 ساعة.. انتقال كل الأجهزة النظامية لمواقعها بالخرطوم لبسط الأمن

أم درمان: السوداني

قرّرت لجنة أمن ولاية، في اجتماعها الذي شارك فيه مساعد القائد العام للجيش عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن ياسر العطا، انتقال كل الأجهزة النظامية لمواقعها لمباشرة مهامها الطبيعية بجميع المحليات التي تم تطهيرها من التمرد، وذلك من أجل بسط الأمن والقضاء على الظواهر السالبة والمتفلتين وتأمين المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، كما شارك في الاجتماع نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، الفريق ركن محمد عباس اللبيب، وقائد ثاني هيئة الاستخبارات العسكرية وقادة المناطق العسكرية وقادة الشرطة وقادة أجهزة المخابرات بولاية الخرطوم.

وأكدت الولاية، مجهوداتها لتقديم الخدمات التي تساعد على العودة للديار، إضافةً لعدد من القرارات المهمّة التي اتخذها مساعد القائد العام للقوات المسلحة، عضو مجلس السيادة، وتوجيهاته للجنة أمن بالولاية باستكمال كل المطلوبات لممارسة دورها من مناطقها التي كانت فيها قبل الحرب في مدة أقصاها 48 ساعة.