مصر تُجدِّد تأكيدها على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه

القاهرة: السوداني

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، السيدة “أنيت فيبر” مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، ورحّـب الوزير بزيارة المبعوثة الأوروبية إلى بورتسودان مؤخرًا، وحرص على التعرف على انطباعاتها بشأن تطورات الأوضاع هناك.

وجدد الوزير المصري، تأكيده على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها. وأوضح أنّ مصر تدعم المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إنهاء النزاع والتوصل إلى حل سياسي شامل، مستعرضًا الجهود المصرية المكثفة للتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية وممثلي القوى السياسية السودانية، لدعم جهود التسوية ووقف إطلاق النار وضمان نفاذ المُساعدات الإنسانية إلى الأشقاء السودانيين.