الاتحاد الأوروبي: نلتزم بوحدة السودان وسلامة أراضيه.. والحكومة الموازية لقوات الدعم السريع تهدد بتقسيم البلاد

متابعات: السوداني

أكد الاتحاد الأوروبي، التزامه بوحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادة الشعب السوداني.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنّ خطط الحكومة الموازية لقوات الدعم السريع تهدد بتقسيم البلاد وتهدد التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني لعملية سودانية شاملة تؤدي إلى استعادة الحكم المدني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، أنّ التدابير التقييدية على السودان من قبل الاتحاد تستهدف الأشخاص أو الكيانات التي تقوض الجهود الرامية إلى استئناف الانتقال السياسي في البلاد. ودعا أطراف النزاع إلى إنهاء مضايقة ممثلي المجتمع المدني والامتناع عن تقييد الحيز المدني.