الفرقة السادسة: قواتنا مدعومة بالقوة المشتركة تحقق انتصارات في عدة محاور بالفاشر

الخرطوم: السوداني

قالت الفرقة السادسة مشاة، إنّ القوات المسلحة، مدعومة بالقوة المشتركة، حقّقت انتصارات في عدة محاور بمحيط المدينة، حيث تمكّنت من بسط سيطرتها على مواقع استراتيجية جديدة، كما استلمت كميات من الأسلحة والمهمات.

وبحسب الإيجاز الصحفي، اليوم الاثنين، دمّرت المضادات الأرضية ودفاعات قواتنا المساندة بقيادة القائد النذير تور خلا، سبع طائرات مُسيّرة.

ونفذت القوات، عمليات نوعية أسفرت عن تدمير عدد (2) مركبة مقاتلة وشاحنة، كان العدو يستخدمها في عمليات الهروب المتكررة عبر المحور الشمالي الغربي وتحييد كل المرتزقة الذين كانوا على متنها.

وأضافت الفرقة أن المليشيا في محاولة بائسة للتغطية على هزائمها، استهدفت صباح أمس، المدنيين وارتكازات القوات المسلحة على حد سواء بعدد من الطائرات المُسيّرة، مصحوبة بقصف مدفعي باءت كلها بالفشل وتم تدمير وتحييد كل المسيرات. كما حاولت استغلال القصف المدفعي كغطاء لتمرير عناصرها المتسللة، إلا أن القوات كانت على أهبة الاستعداد، وتم التصدي لمحاولتهم بكل حَــزمٍ.