(السوداني) تحصل على تفاصيل زيادة أسعار شراء الكهرباء الجديدة

الخرطوم: السوداني

حصلت (السوداني) على تفاصيل التعرفة الجديدة لأسعار شراء الكهرباء بكل القطاعات بعد الزيادات الأخيرة.

وفي القطاع السكني بلغ سعر الـ(100) كيلو الأولى 4 آلاف جنيه والـ(100) كيلو الثانية 5 آلاف جنيه والـ(100) كيلو الثالثة 6 آلاف جنيه والـ(100) كيلو الرابعة 6 آلاف جنيه والـ(100) كيلو الخامسة 6 آلاف جنيه والـ(100) كيلو السادسة 6.5 الف والـ(100) كيلو السابعة 6.5 الف جنيه والـ100 كيلو الثامنة 6.5 الف وبعد الـ100 الثامنة حتى 1500 كيلو سعر 100 كيلو 7 آلاف جنيه وأكثر من 1500 يبلغ سعر 100 كيلو 7.5 الف جنيه.

وفي القطاع الزراعي حتى 500 كيلو سعر الـ(100) الكيلو 2 ألف جنيه وأكثر من 500 حتى 20000 بسعر 2.5 الف جنيه لـ(100) كيلو، وأكثر من 20000 بسعر 3.5 الف جنيه لـ(100) كيلو.

أما القطاع الصناعي فكلها بسعر 5 آلاف جنيه لـ(100) كيلو، والموحد 9 آلاف لـ(100) كيلو.

أما المدارس بسعر 4.5 آلاف جنيه لـ(100)كيلو، المستشفيات الخاصة والجامعات 9 آلاف جنيه لـ(100) كيلو.