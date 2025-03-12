البرلمان الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على حميدتي وعبد الرحيم دقلو وكيكل

كتبت: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أن البرلمان الأوروبي يتجه اليوم الأربعاء إلى فرض عقوبات على كل من قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتى)، وقائد ثاني الدعم السريع ـ شقيق حميدتي، عبد الرحيم دقلو، وقائد قوات درع السودان أبوعاقلة كيكل.

ودعا البرلمان إلى وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية برعاية الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد.

كما طالب بإنشاء مناطق آمنة دولية، حيث يمكن للاجئين والنازحين داخليًا، والناجين من العنف الجنسي البحث عن رعاية طبية.

وأدان بقوة الاغتصاب الممنهج ضد الأبرياء، ودعا لإنشاء آليات دولية للتحقيق وتوثيق العنف الجنسي في السودان، مع التركيز على ضمان مساءلة الجناة.

وجدد البرلمان دعوته إلى التوقف الفوري لجميع أشكال العنف والالتزام من جميع أطراف الصراع واحترام القانون الإنساني الدولي.