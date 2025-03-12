اتصالاتٌ مع دولتي قطر والسعودية لدعم وتأهيل قطاعات النفط والطاقة والكهرباء

بورتسودان: السوداني

أعلن وزير الطاقة والنفط د. محيي الدين نعيم، عن اتصالات قامت بها وزارة الطاقة والنفط مع دولتي قطر والسعودية لدعم وتأهيل قطاعات النفط والطاقة والكهرباء.

والتقى نعيم، اليوم، نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع والتحديات التي تُواجِـه قطاعي الطاقة والنفط والجهود المبذولة للارتقاء بهما وتطويرهما.

وقال وزير النفط في تصريح صحفي، إنه أاطلع نائب رئيس مجلس السيادة على خطة الوزارة وترتيباتها واستعداداتها لإعادة وإعمار وتأهيل وبناء ما دمرته الحرب في مجالات النفط والطاقة والكهرباء.

وأوضح أنّ خُطة الدولة لسياسة توفير النفط هي تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير احتياجات البلاد، على أن يقوم القطاع العام بتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاعات الاستراتيجية.

ولفت إلى التنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص، ونوه إلى وضع برمجة حتى نهاية العام لاحتياجات القطاعين.

وأضاف الوزير أنّ نائب رئيس مجلس السيادة اطمأن على الترتيبات الجارية في قطاع الكهرباء لمرحلة ما بعد الحرب لتوفير التيار الكهربائي في المناطق المُحرّرة.