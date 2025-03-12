مجلس الأمن الدولي يُـدين استيلاء مليشيا الدعم السريع على إمدادات وقود مخصصة لقوات (يونيسفا)

متابعات: السوداني

دان مجلس الأمن الدولي بشدة، استيلاء مليشيا الدعم السريع على إمدادات وقود مخصصة لقوات حفظ السلام المؤقتة لإدارية أبيي (يونيسفا).

وأوضح بيان المجلس، أن مليشيا الدعم السريع، احتجزت في الثامن والعشرين من فبراير المنصرم، أكثر من 60 عنصرًا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى اختطاف ثمانية موظفين مدنيين ونهب قافلة لوجستية تضم ثماني مركبات و280 ألف لتر من الوقود، وذلك بعد عملية تسليم روتينية للوقود إلى بعثة التحقق من الحدود المشتركة (JBVMM) في كادُقلي ـ جنوب كردفان.

وأعرب مجلس الأمن، عن قلقه العميق تجاه المخاطر التي تهدد سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، وشدّد على إدانة جميع أشكال العنف ضدهم، بما في ذلك عمليات الاختطاف.

وطالب الأمن الدولي، بضرورة إعادة الشاحنات والوقود فورًا، والسماح لقوة يونيسفا بأداء مهامها دون أيِّ عوائق.

وامتدح مجلس الأمن، جهود القائم بأعمال رئيس البعثة وقائد القوة، والتي أسهمت في ضمان عودة جميع المحتجزين بسلام، مؤكدًا على ضرورة احترام القوانين الدولية وضمان حماية قوات حفظ السلام والعاملين في المجال الإنساني.