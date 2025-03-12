تدمير (٥) مركبات قتالية وشاحنة “جرار” مُحمّلة بالأسلحة والذخائر للمليشيا ومقتل من فيها في محيط الفاشر

الخرطوم: السوداني

دمّرت الدفاعات الجوية بالفرقة السادسة مشاة بالفاشر مسنودة بسلاح المدفعية من (٥) مركبات قتالية تتبع لمليشيا الدعم السريع كانت تحاول الفرار عبر طريق “كتم – الفاشر”، الذي بَـاتَ يمثل آخر المنافذ لعناصر المليشيا التي تسعى للهروب من مدينة الفاشر، حيث قضت العملية على جميع العناصر المتمردة التي كانت على متن تلك المركبات لتمثل ضربة إضافية تسهم في تقليص قُـدرة المليشيا القتالية.

وقالت الفرقة السادسة مشاة عبر إيجازها الصحفي اليوم، إنّ القوات المسلحة وبمساندة القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح وسلاح المدفعية قد نفذت عملية نوعية أخرى دمرت من خلالها شاحنة “جرار” محملة بالأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى الفاشر قادمة من الاتجاه الشمالي الشرقي، وتم القضاء بالكامل على الشاحنة وحمولتها والعناصر التي كانت على متنها.

وأضافت الفرقة السادسة مشاة أن أربعة من عناصر المليشيا المتمردة قد سلموا أنفسهم أمس لنقاط الارتكاز العسكرية للفرقة في الاتجاهين الشرقي والجنوبي، بعد تعرض المليشيا لخسائر فادحة خلال الأيام الماضية جراء الضربات الجوية والمدفعية، بجانب معاناتهم من الجوع والمرض.

وأشارت الفرقة السادسة إلى أنّ الأسرى قد كشفوا عن معلومات مهمة حول مخططات المليشيا ونواياها تجاه الفاشر، معلنين استعدادهم للتعاون مع القوات المسلحة.

وتمكنت الدفاعات الجوية وإلارتكازات العسكرية بالفاشر من إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة للمليشيا، من بينها ثلاث طائرات تم إسقاطها باسلحة الكلاشنكوف والجيم 3، مما يعكس اليقظة العالية للجنود في التصدي لأي تهديد جوي.

وفي صعيد الانتهاكات التي تمارسها المليشيا المتمردة تجاه المواطنين، أوضح الإيجاز الصحفي أن المليشيا قصفت أمس عددا من مراكز الإيواء بالفاشر بـ(37) قذيفة مدفعية من عيار 120ملم، مما أسفر عن استشهاد (10) مواطنين، بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وإصابة جميع أفراد أسرتها بإصابات بالغة.

كما أسفر القصف عن إصابة 23 مدنياً آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المرافق الصحية لتلقي العلاج.