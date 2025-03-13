شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تختطف طبيباً عقب هجومها على منطقة “أم سيّالة” بشمال كردفان

الخرطوم: السوداني

اختطفت قوة تتبع للدعم السريع، الطبيب مالك إبراهيم من مكان عمله بمنطقة “أم سيّالة” بولاية شمال كردفان وأخذته إلى جهة غير معلومة عقب هجوم نفّذته على المنطقة.

أدانت شبكة أطباء السودان، عمليات استهداف الأطباء والكوادر الطبية من قبل الدعم السريع وممارسة أعمال الاختطاف والاعتقال القسري والقتل في مواجهة قطاع واسع من الأطباء منذ بدء الحرب، وتطالب الدعم السريع بإطلاق سراحه فوراً، وتُحمِّل القوات التي قامت باختطافه مسؤولية سلامته.

ودعت الشبكة، المنظمات الأممية والدولية المختصة بضرورة الضغط على الدعم السريع لمنع استهداف الكوادر الطبية في مناطق الصراع لدورهم الكبير في إنقاذ الأرواح والمساهمة في استقرار الأوضاع الطبية بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع.