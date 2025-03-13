السُّودان: الإمارات تهدر دماء السُّودانيين وتقتلهم بهدف السيطرة على ثروات البلاد

واشنطن: السوداني

قال سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، إنّ الحرب في السودان ستتوقف، فقط عندما تتوقّف الإمارات عن دعمها لمليشيا الدعم السريع.

وأضاف الحارث في رده على سفير الإمارات، بمجلس الأمن على مداخلة اليوم: “الإمارات مُدانة وهي التي تهدر دماء السودانيين وتقتلهم بهدف السيطرة على ثروات السودان وزراعة مشروع الشرق الأوسط الجديد”.

وأوضح أنّ كل الجنايات التي تحدث عنها المجلس ناتجة عـن دور الإمارات الشرير، وما لم يتوقف دورها فإنّ المعاناة ستستمر، ويجب على مجلس الأمن تسمية الإمارات “العنصر الوحيد” المتدخل في الحرب، وأن الإمارات تمد ميليشيا الدعم السريع بسلاح أمريكي لقتل السودانيين.

ومضى الحارث في القول: “ألا يخجل مندوب الإمارات من القول إنه يدعم السودان إنسانياً؟ إنّ مبلغ الـ200 مليون دولار الذي تحدث عنه قال نشطاء الدعم السريع إنّهم سيستخدمونها لشراء طائرات لحكومتهم الجديدة”.