والي الشمالية يصدر مراسيم بضبط وتنظيم العمل في مناطق التعدين

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الشمالية عابدين عوض الله، مرسوماً مؤقتاً بمنع استخدام مادة الثيوريا ومنع استخدام الخلاطات وطرق المعالجة الأخرى في عمليات المعالجة في التعدين التقليدي والعشوائي بالولاية،

ونَصّ المرسوم على منع عمل الطواحين الهوائية في غير الزمن المُحدّد لها بالعمل فيه وهو من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً،

وحظر المرسوم على أي جهة منح تصاديق لممارسة أعمال التعدين دون الرجوع لوزارة المعادن أو الشركة السودانية للموارد المعدنية،

كما أصدر والي الشمالية مرسوماً آخر بحظر نقل وتحريك مخلفات التعدين من الولاية الشمالية إلى الولايات الأخرى أو من محلية إلى أخرى داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على ترخيص من الشركة السودانية للموارد المعدنية، وشدد المرسوم على أن يتم النقل باستخدام وسائل نقل محكمة الإغلاق مع مراعاة عدم تلويثها لمصادر المياه والزراعة وكل ما يتسبب في الأضرار بالبيئة، وأن يلتزم كل من يعمل في قطاع التعدين التقليدي بالولاية باشتراطات البيئة والسلامة عند ممارسة أي أنشطة متعلقة بالتعدين التقليدي داخل أسواق التعدين، والحصول على استمارة أو تصريح مسبق من الشركة السودانية للموارد المعدنية عند تداول مخلفات التعدين التقليدي (الكرتة) داخل أسواق التعدين وعدم إدخال أو تشغيل أو مشاركة العمل في طواحين كرات البول ميل أو ملحقاتها (كرات – حديد – موتورات).

وعدم تخزين الكرتة في أي موقع بالولاية خلاف أسواق التعدين التقليدي ومواقع الشركات المرخص لها بمعالجة مخلفات التعدين التقليدي حسب الضوابط المنظمة.