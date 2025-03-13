التيار الإسلامي العريض يُجدِّد مُساندته للقوات المسلحة ويُثمِّن مواقف المؤسسات الدولية والإقليمية من الحكومة الموازية

الخرطوم: السوداني

جدّد المجلس الرئاسي للتيار الإسلامي العريض، مساندته للقوات المسلحة والقوات المساندة والمقاومة الشعبية وهي تضيق الخناق على المليشيا الإرهابية في عدة مناطق في العاصمة القومية وكردفان ودارفور.

وحيّا المجلس، الصمود البطولي للفاشر المنيعة وهي تلقّن المليشيا الإرهابية دروساً في الجسارة والثبات والبطولة.

وثمّن المجلس في بيانٍ، اليوم الخميس، القرارات والإشارات التي صدرت من مؤسسات دولية ودول عديدة على مستوى الإقليم والعالم ترفض ما يسمى بالحكومة الموازية، كما ثمّن المجلس الرئاسي القرار الذي صدر مؤخراً من مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي أكّد عدم اعتراف الاتحاد الأفريقي بما يسمى بالحكومة الموازية وتأمينه على وحدة الأراضي السودانية واحترام سيادته وعدم التدخُّل في شؤونه الداخلية، واعتبر هذه القرارات تمثل صفعة قوية على محاولات تقسيم السودان وإعلاناً لفشل المشروع السياسي لمليشيا آل دقلو الإرهابية ومسانديها.

واستعرض المجلس الرئاسي في اجتماعه، اليوم، التقرير الذي قدّمه الدكتور صلاح محمد الحسن رئيس الدورة التاسعة، وقدّر الجهود والبرامج التي نُفذت في دورته، مُؤمِّناً على خطة استشراف المستقبل والانفتاح التي تمّت إجازتها خلال الدورة، مُشدِّداً على ضرورة مواصلتها وتنزيلها خلال الدورة القادمة إن شاء الله.

وقام المجلس الرئاسي بمُـراجعة أداء الأمانة العامة بالمركز والولايات، مُشيداً بالبرامج التي تم تنفيذها، ووقف المجلس على برنامج رمضان لهذا العام، مؤمناً على الروح التكافلية التي اتسم بها البرنامج، داعياً لإحياء روح الإنفاق والانفتاح على الأماكن الأكثر حاجةً.

ووفقاً للقانون الأساسي للتيار الإسلامي العريض وإعمالاً لمبدأ الشورى وتداول الرئاسة.

وقدّم المجلس شكره الجزيل للدكتور صلاح محمد الحسن على ما قدّم خلال رئاسته للدورة التاسعة وانتخب بالإجماع مولانا سيف الدين أرباب رئيس الإخوان المسلمين بالسودان رئيساً للدورة العاشرة للتيار الإسلامي العريض، متمنياً له التوفيق والسداد.