بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

توفي أمس الأول بالقاهرة المصرية، المغفور له بإذن الغفور الرحيم

المرحوم/ سلمان علي مصطفى أبو حجل

العزاء لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله من الأصدقاء والجيران. ولشقيقه الأستاذ صلاح أبو حجل، بالمدينة المنورة. والعزاء موصول من رئيس التحرير الأستاذ عطاف محمد مختار.

اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، واكرم نُزُله ووسِّع مدخله. اللهم انزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)