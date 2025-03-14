الفنان الكبير طه سليمان يعود إلى السودان ويشرع في تعمير مساجد شمبات وحفر آبار المياه

شمبات: السوداني

فاجأ الفنان الكبير، طه سليمان، جمهوره بعودته إلى السودان من مصر، وقام بزيارة التكايا بمسقط رأسه في شمبات، وعدد كبير من تكايا الصبابي والمزاد والدناقلة. وذلك دعماً لمشروع “نحن رجعنا”، بمبادرة تشغيل الأنظمة الصوتية لمساجد شمبات. وكان برفقته الأستاذ خوجلي النور حمد والسيد حمد النور حمد وفريق شركة ميوزتك.

وأعلن طه سليمان، أنه قد تم تشغيل النظام الصوتي في مسجد صرص بصورة فورية، حيث ارتفعت التكبيرات في أجواءٍ روحانية جميلة، فيما ستتواصل الزيارة غدًا لتغطية ما تبقى من المساجد المستهدفة.

وتقدم طه بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل الكبير، وتمنى أن يستمر العطاء لخدمة دُور العبادة والمجتمع.

وقال طه: “ما زالت المساهمات تتوالى، حيث انضم أيضاً إلى ركب مبادرة (نحن رجعنا) الباشمهندس أبوبكر عبد الرحمن، وابن شمبات البار سعد بابكر (تاركو)، فقد بدأ الحفر لآبار مياه جوفية في عدة أماكن في شمبات، كما بدأ تركيب وحدات طاقة شمسية”.