صحة الخرطوم: تكثيف جمع الجثث وعمليات التطهير والتعقيم بشرق النيل

الخرطوم : السوداني

كثفت هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بالتعاون مع قوات الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر السوداني بولاية الخرطوم من حملاتها في جمع الجثث وتطهير وتعقيم الطرقات والمرافق العامة والمنازل بمحلية شرق النيل وازالة مخلفات الحرب.

وأعلنت هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم عن جمع (٣٥) جثة متحللة يوم أمس الخميس واتخذت حيالها التدابير الاحترازية اللازمة وتمت مواراتها الثرى، وأكدت الهيئة استعدادها على القيام بدورها ومهامها كاملة حيال عمليات جمع الجثث والاستجابة لأي بلاغات تتلقاها من المواطنين في هذا الصدد.