مندوب السودان بالأمم المتحدة: أكثر من11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي جراء حرب المليشيا

الخرطوم: السوداني

قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث ادريس الخميس، إن إجمالي خسائر القطاع الصحي بالبلاد جراء الحرب التي اشعلتها المليشيا الارهابية بلغ 11.420.300 دولار امريكي، فضلا عن خروج 70% من المستشفيات بولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان وسنار، فضلاً عن تعطل 250 مستشفىً من القطاعين العام والخاص و20 مستشفىً مرجعياً أصبح خارج نطاق الخدمة بكل من ولايتي الخرطوم والجزيرة

وأشار الحارث خلال خطابه أمام مجلس الأمن اليوم، إلى أن 83 مليون دولار تعد خسائر مراكز الخرطوم السبعة، بجانب مركز الجزيرة لجراحة الكلى وان خسائر الصندوق القومي للإمدادات الطبية بلغ 500 مليون دولار.

ونبه الحارث إلى نزوح نحو 6 ملايين امرأة و2500 فتاة خارج إطار التعليم.

واستعرض السفير الحارث، القوانين السودانية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة وجرائم الاغتصاب والتطهير العرقي، لافتاً إلى أن مليشيا الدعم السريع استخدمت سلاح الاغتصاب لاذلال كرامة الرجال لاخضاعهم وانقاص القيم وان هناك 1098 حالة اغتصاب سجلت في مناطق سيطرة المليشيا علي أساس عرقي بحسب تقارير منظمات دولية.