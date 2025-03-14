الإعيسر يُعيِّن عفراء فتح الرحمن ومحمد حامد نوار ملحقين للثقافية والإعلام في مصر وإثيوبيا

بورتسودان: السوداني
أصدر وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ خالد علي الإعيسر، قراراً ببدء تدشين عمل المكاتب الثقافية والإعلامية الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الدور الثقافي والإعلامي الخارجي وخلق قنوات تواصل مع المؤسسات الثقافية والإعلامية الإقليمية والدولية، وفق خطة منهجية مدروسة أُجيزت ووافقت عليها الحكومة السودانية.
ووفقاً لوكالة السودان للأنباء، فقد تم تعيين كل من د. عفراء فتح الرحمن خوجلي في سفارة السودان بجمهورية مصر العربية. والأستاذ محمد حامد جمعة نوار في سفارة السودان بدولة إثيوبيا.
ومن المقرر أن تعلن الوزارة، في القريب العاجل، عن المزيد من الأسماء لتولي المهام الثقافية والإعلامية في سفارات السودان بدول أخرى.
وتشمل الخطة افتتاح عدد من المكاتب الثقافية والإعلامية في السفارات السودانية بالخارج، بهدف إبراز صـوت السـودان في المحافل الإقليمية والدولية والدفاع عن قضاياه.