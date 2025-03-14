الإعيسر يُعيِّن عفراء فتح الرحمن ومحمد حامد نوار ملحقين للثقافية والإعلام في مصر وإثيوبيا

بورتسودان: السوداني

أصدر وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ خالد علي الإعيسر، قراراً ببدء تدشين عمل المكاتب الثقافية والإعلامية الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الدور الثقافي والإعلامي الخارجي وخلق قنوات تواصل مع المؤسسات الثقافية والإعلامية الإقليمية والدولية، وفق خطة منهجية مدروسة أُجيزت ووافقت عليها الحكومة السودانية.

ووفقاً لوكالة السودان للأنباء، فقد تم تعيين كل من د. عفراء فتح الرحمن خوجلي في سفارة السودان بجمهورية مصر العربية. والأستاذ محمد حامد جمعة نوار في سفارة السودان بدولة إثيوبيا.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة، في القريب العاجل، عن المزيد من الأسماء لتولي المهام الثقافية والإعلامية في سفارات السودان بدول أخرى.

وتشمل الخطة افتتاح عدد من المكاتب الثقافية والإعلامية في السفارات السودانية بالخارج، بهدف إبراز صـوت السـودان في المحافل الإقليمية والدولية والدفاع عن قضاياه.