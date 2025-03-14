قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين: تم تدمير القوة الصلبة لمليشيا الدعم السريع

* نحن في مرحلة جديدة هدفها القضاء على ما تبقى من قوات المليشيا.

* كل القوات التي تقاتل في معركة الكرامة عبارة عن جيش لا يحملون أي لافتـة سياسية سوى السودان.