قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين: تم تدمير القوة الصلبة لمليشيا الدعم السريع

* نحن في مرحلة جديدة هدفها القضاء على ما تبقى من قوات المليشيا.

* كل القوات التي تقاتل في معركة الكرامة عبارة عن جيش لا يحملون أي لافتـة سياسية سوى السودان.

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By alsudani 0

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