قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين: تم تدمير القوة الصلبة لمليشيا الدعم السريع
* نحن في مرحلة جديدة هدفها القضاء على ما تبقى من قوات المليشيا.
* كل القوات التي تقاتل في معركة الكرامة عبارة عن جيش لا يحملون أي لافتـة سياسية سوى السودان.
* نحن في مرحلة جديدة هدفها القضاء على ما تبقى من قوات المليشيا.
* كل القوات التي تقاتل في معركة الكرامة عبارة عن جيش لا يحملون أي لافتـة سياسية سوى السودان.
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الإعيسر يُعيِّن عفراء فتح الرحمن ومحمد حامد نوار ملحقين للثقافية والإعلام في مصر وإثيوبيا
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