صمود و تحالف السودان التأسيسي.. وجهان لعملة واحدة!

وفقاً لبعض الخبراء والباحثين فإن الحرب الأهلية والانقسام السياسي الداخلي الذي يشهده السودان منذ أكثر من عام ونصف، هو نتيجة طبيعية للتدخلات الخارجية، والولاءات غير الوطنية لبعض المكونات والقوى السياسية في السودان.

حيث أعلنت قوى سياسية وشخصيات سودانية في 11 فبراير الماضي، عن تشكيل التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وذلك بعد أن أعلنت تنسيقية القوى المدنية “تقدم” حل نفسها.

مبادرة حمدوك

أعلن عبدالله حمدوك، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، في خطاب مُسجّل عن إطلاق مبادرة تهدف إلى إنهاء النزاع في السودان، وتتضمن هذه المبادرة دعوة لعقد اجتماع طارئ مشترك بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، بحضور قادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إضافة إلى قائد الحركة الشعبية في قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو وقائد حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد نور، وممثلين عن القوى المدنية الديمقراطية، يهدف الاجتماع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من النقاط، من بينها وقف إطلاق النار وإقرار مجموعة من الإجراءات اللازمة لتعزيز الثقة وتهيئة الظروف الملائمة لإنهاء الصراع.

وشملت إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ التي دعا لها عبدالله حمدوك الذي يرأس تحالف القوى السياسية المعروف باسم “صمود”، الاتفاق على آليات مراقبة فعالة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك نشر “بعثة سلام إقليمية ودولية”، وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفي المناطق المتأثرة، مع ضمان حرية حركة المدنيين في جميع أنحاء البلاد، كما دعت الخطة إلى إنشاء “مناطق آمنة خالية من الأنشطة العسكرية”، ووقف التصعيد الإعلامي بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.

إعتراضات ورفض شعبي وحكومي

من جانبه، صوب عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن ياسر العطا، إنتقادات لاذعة للنداء الذى اطلقه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك والذى تضمن خارطة جديدة لوقف الحرب.

وقال العطا خلال تفقده معسكر العيلفون: “سمعنا حمدوك أرسل نداء أو إستغاثة أو مبادرة لنجدة الجنجويد”، وتابع: “أنا لا اسمع حديثة أو أقرأه.. دا ضياع زمن.. ونحن مبادرتنا بحجم المؤمراة وتداعياتها التى أفرزتها ماقبل وبعد الحرب (بل بس)”.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي ركابي حسن يعقوب في مقالٍ له على موقع “الجزيرة”: لم يعد خافيًا أن “قوى الحرية والتغيير” بقيادة عبدالله حمدوك، المتحوّرة لاحقًا إلى “تقدم”، ثم إلى “صمود”، ثم مؤخرًا إلى “تحالف السودان التأسيسي”، هي الجناح السياسي لمليشيا الدعم السريع والحاضنة المدنية لها، وظلت وما تزال تمثل الحليف السياسي لمليشيا الدعم السريع.

في وقت اعتبر مجلس الصحوة الثوري، الذي يقوده موسى هلال، أن الخطاب الأخير لرئيس تنسيقية “صمود”، عبدالله حمدوك، يُعد تدخلاً سافراً وانتهاكاً لسيادة السودان، فضلاً عن كونه استغلالاً واستخفافاً بإرادة الشعب السوداني.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن كلام حمدوك يعبّر عن أجندة واضحة ومكشوفة تدعم مصالح عدة أطراف إقليمية ودولية معادية للحكومة السودانية.

وربط بعض المحللين السياسيين دعوة حمدوك، التي تشير إلى إمكانية إرسال قوات دولية إلى السودان، بمشروع القرار الذي قدمته بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي، والذي تم إحباطه في منتصف نوفمبر من العام الماضي.

كما جدد مجلس الصحوة تأكيده على رفض إقامة أي حكومة منفى موازية للحكومة السودانية الحالية برئاسة عبد الفتاح البرهان، قائلاً إنها الحكومة الشرعية التي تمثل سيادة السودان وشعبه في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

ونقلا عن صحيفة “سودان تريبيون”، للكاتب الصحفي والناشط السياسي علي ترايو، يثير موقف تنظيم “تقدم” المُعتمد حديثًا، والذي بات يُعرف باسم “صمود” تحت قيادة الدكتور عبدالله حمدوك، العديد من التساؤلات المشروعة، فعلى الرغم من الضجة الإعلامية المحيطة بـ”ميثاق التأسيس” و”الدستور المؤسسي” وتوجهه نحو إعلان “حكومة موازية”، فإن رد الفعل من هذا التنظيم جاء غامضًا وصامتًا، وفتح هذا الصمت الأبواب أمام العديد من الاستفسارات حول ما إذا كان يعكس تقاعسًا أو تواطؤًا أو حتى مجرد “توزيع أدوار” بين أطراف التنظيم، وقد يُفسر هذا السكوت كاعتراف ضمني بواقع الأحداث، مما يثير الشكوك حول جدية الانقسام بين الجناحين داخل التنظيم.

وأكمل ترايو، كما تسود حالة من التردد واللامبالاة في موقف “تقدم” أو “صمود” في ثوبه الجديد، إزاء الدعوة لتشكيل “حكومة موازية”، فعندما كان التنظيم يُظهر وحدة صفه، كان هنالك رفض واضح لهذه الفكرة، واليوم لا يبالون كثيراً بل وقال أحد القيادات في التنظيم عن تأخر فكرة الحكومة الموازية، مشيرًا إلى أنها ظهرت بعد “فوات الأوان” حيث فقد الدعم السريع ورقة الضغط التي كانت بين يديه والمتمثلة في الخرطوم ومنطقة الجزيرة.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي، وائل محجوب، في مقال له إلى أن مؤتمر “الميثاق التأسيسي” في نيروبي قد أظهر تواطؤ الأفراد الذين كانوا يتظاهرون برفض الحرب، وقد اتخذ هؤلاء موقفًا واضحًا لصالح الخيار الدموي، مما يعد خيانة للمبادئ المدنية التي ينبغي أن تتبناها القوى الفاعلة.