اللجنة الزراعية بمؤتمر الجزيرة: الموسم الصيفي يواجه تحديات كبيرة تتطلب تدخل مجلس السيادة

الخرطوم: السوداني

قالت اللجنة الزراعية بمؤتمر الجزيرة، إن نظام الري بمشروع الجزيرة يعاني من انقطاع الصيانة الدورية، والوقائية لمدة عامين، وبذلك أصبح يحتاج إلى صيانة إسعافية عاجلة، لتمكين المساحات المستهدفة بالزراعة من الرّي.

وأشار بيان للجنة اليوم السبت إلى أنّ المشروع فقد آليات الهندسة الزراعية بنسبة تفوق الـ70% من قوتها، وما تبقى منها تمت سرقته ونهبه جزئيًا، لذلك يَحتاج الموسم الصيفي لآليات لهندسة الأراضي الزراعية.

وأكد البيان أن توفير البذور يمثل تحدّيًا أمام العروة الصيفية، حيث كان المشروع يعتمد على توفير البذور المحسّنة والمجازة من قبل مجموعة من الشركات، والتي فقدت في معظمها مخزونها من البذور، ولم تتمكن من إنتاج بذور كافية تغطي مساحة المشروع، خاصّة في عينات الذرة كمحصول أمن غذائي، والقطن كمحصول نقدي، كما تقف بقية مدخلات الانتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات تحدّياً آخر أمام الموسم الصيفي بالمشروع، فلم تفتح أي جهة حتى الآن اعتمادات لاستيراد الأسمدة، مثلما كان يحدث قبل بداية الموسم، أما فيما يتّصل بمبيدات الحشرات والحشائش فهي من المُعضلات الكبيرة التي تواجه الموسم الصيفي، فالشركات الوكيلة تحتاج في العادة إلى ستة أشهر قبل بداية الموسم حتى تتمكن من تصنيع المبيدات المطلوبة.

ونبه البيان إلى المعاناة الكبيرة التي ظل يعانيها مزارع مشروع الجزيرة في السنوات الماضية والتي تضاعفت وتعظمت عقب اجتياح مليشيا الدعم السريع للولاية وعمليات النهب والسلب والسرقة التي طالت كل أرجاء الولاية، مما أفقد إنسانها كل مدخراته برغم قلتها والتي ظل يكافح بها عناء الحياة وأزمات البلاد الاقتصادية، كما لا يمكننا نسيان أنه لازال العديد من مواطني الولاية نازحين في بعض مناطق البلاد ولاجئين في دول الجوار.

وناشد البيان، الجهات المسؤولة وعلى رأسها مجلس السيادة الانتقالي، ووزارة المالية، وكل المؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالشأن الزراعي، للإسراع في وضع خطة طواري لإنقاذ الموسم الصيفي وتوفير جميع مطلوباته وتقديم كل المعينات الضرورية للمزارعين، ونحن من جانبنا في اللجنة الزراعية لمؤتمر الجزيرة على استعدادٍ تامٍ للتعاون والتنسيق وتقديم كل المُساعدات اللازمة.