الكشف عن بئر استخدمتها المليشيا للتخلص من جثامين المدنيين بشرق النيل

الخرطوم: السوداني

تم الكشف عن بئر بحي الفيحاء بمحلية شرق النيل استخدمتها المليشيا المتمردة في التخلص من جثث المدنيين بعد تعذيبهم وقتلهم أمام ذويهم أو بعد موتهم تحت التعذيب داخل معتقلاتها.

ووقف والي الخرطوم أحمد عثمان، على عمليات انتشال الجثث من البئر بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا ومدير الخلية الأمنية بالولاية اللواء أمن عمر شينكو.

وأفادت سلطات الدفاع المدني الموجودة بالميدان بأنّ البئر تحتوي على أعداد كبيرة من الجثث من كل الفئات العمرية وتُجرى عمليات الانتشال للجثث، وتُعد هذه البئر إحدى المئات من الآبار التي استخدمتها المليشيا في التخلص من ضحاياها بقتلهم أمام مرأى المواطنين بالأحياء.

وتعمل إدارة الدفاع المدني عبر فرقها المختلفة بعد أن تم تطهير شرق النيل من التمرد وتوسعت دائرة الأمن في الكشف عن مثل هذه الممارسات والانتهاكات البشعة التي ترتكبها المليشيا المتمردة، وقدمت في ذلك العديد من الأسر إفادات عن هذه الانتهاكات التي شهدتها والتي مورست ضدها ومازالت تتواصل بابتزاز الأسر والمطالبة بالفدية مقابل إطلاق سراح ذويهم المحتجزين لديها.