شاهد بالفيديو.. الجيش يكبد المليشيا خسائر فادحة في الخرطوم ومختلف المحاور ويسترد مناطق استراتيجية

الخرطوم: السوداني

شنّ الجيش السوداني وقوات الإسناد، هجوماً على المليشيا في مختلف المحاور داخل العاصمة الخرطوم، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. واسترد الجيش، العديد من المواقع والمقار التي كانت تحتلها المليشيا مثل موقف شروني وجسر المسلمية، ونادي الأسرة بالخرطوم٣، وابراج النيلين، ومستشفى الخرطوم التعليمي ومستشفى الأسنان التعليمي، حيث ظل سلاح المدرعات يحاصر المنطقة طوال الفترة الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في تصريح مقتضب: “قواتنا تحرز تقدماً مهماً بوسط الخرطوم”.

في وقت قصف الطيران الحربي أمانة الحكومة بمدينة الضعين بشرق دارفور وعدداً من تمركزات المليشيا.

كما واصل الجيش تقدمه في محور ولاية سنار، وفرض سيطرته على منطقة أبو عريف الإدارية بمحلية الدالي والمزموم.

على صعيد متصل، التقى جيش الفرقة 18 مشاة كوستي مع الفرق 17 مشاة سنجة والفرقة الرابعة الدمازين بولاية النيل الأزرق، وتمكنت القوات من دحر المليشيا في المنطقة تماماً.