والي الخرطوم: عودة سوق أم درمان ستسهم في استعادة الأنشطة التجارية في كل البلاد

الخرطوم: السوداني

وقف والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم، على الحركة التجارية والأنشطة لعدد من المحلات التجارية التي عاودت العمل وافتتاح سوق أم درمان مجدداً لتلبية احتياجات المواطنين.

وحيا والى الخرطوم، دور تجار السوق ووقفتهم الوطنية وإطلاق المبادرات من أجل إعادة الحياة إلى سوق أم درمان باعتباره أحد المعالم التاريخية.

ولفت الوالي أن سوق أم درمان يمثل شريان الحياة لكل السودان، فإذا عاد بالكامل ستعود الحياة لطبيعتها.

واستمع الوالي لبعض مشاكل التجار خاصة فيما يتعلق بالتيار الكهربائي وتحقيق الأمن والاستقرار لما له من دور كبير في زيادة القوة الشرائية.

وتفقّد الوالي، الأعمال الجارية في إعادة صيانة محطة كهرباء توزيع أم درمان واطمأن على سير العمل بالمحطة التي تغذي السوق وأجزاء واسعة من أم درمان.

وأثنى الوالي على كوادر الكهرباء الذين ظلوا يعملون في ظروف غاية في التعقيد من أجل استدامة الكهرباء.

إلى ذلك، وقف الوالي على مقار معنية بتجميع الآليات ومخلفات الحرب من الأحياء السكنية وغيرها من مناطق المحلية تمهيداً لعودة السكان.