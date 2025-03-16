وفد من اليونسيف لتقييم احتياجات محطات المياه بأم درمان تمهيداً للمساهمة في تأهيلها

الخرطوم: السوداني

بحث والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة مع وفد منظمة اليونيسف وممثل وزارة الري والموارد المائية، اليوم، نتائج زيارتهم لأم درمان للوقوف على احتياجات محطات المياه، وتطرق الاجتماع لمساهمة اليونيسف في مجال المياه بأم درمان بعد أن شهد عدد من المحطات النيلية استهدافاً كبيراً في البنى التحتية من المليشيا الإرهابية، حيث وقف وفد اليونيسف على هذه الأضرار ميدانياً بزيارة عدد من المحطات النيلية هي بيت المال والقماير والمنارة، ووقفوا على احتياجات الأقسام المختلفة من قطع الغيار ومولدات احتياطية لتشغيل المحطات عند انقطاع الكهرباء.

وتطرق الاجتماع لأهمية سد حاجة النقص في مواد التنقية (الكلور/الباك) باعتبارها من الأولويات في هذه المرحله ولا بد من توفيرها لتسهم في استقرار الإمداد خاصة في المناطق التي تم تطهيرها من التمرد.

وأشار ممثل وزارة الري المهندس محمد آدم لاستجابة بعض المنظمات لاحتياجات ولاية الخرطوم وعدد من الولايات التي تضرّرت من الحرب وفق الأولويات، وقال: المطلوب في هذا المجال أكبر وسيتم تضافر جهود المنظمة والولاية ومع بقية المنظمات من أجل دعم هذا القطاع.

وأشارت ممثلة منظمة اليونيسف للتنسيق على مستوى عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق مهندس إبراهيم جابر في التدخلات في مجال المياه بولاية الخرطوم ومتابعتها ولفتت برفع تقرير لرئاسة اليونيسف عن احتياجات محطات المياه بأم درمان.

وطالب والي الخرطوم، المنظمة بالتدخل العاجل في حل إشكالات هذا القطاع الخدمي الذي كان يجب أن يكون من المناطق المحايدة لأنها تمد المواطن بالخدمات الأساسية، إضافةً لمقترح إدخال الطاقة الشمسية لتشغيل المحطات والآبار كبديل غير مكلف لتقليل تكاليف التشغيل. كما طالب بعدد من الحلول الداعمة للمناطق المحررة حديثاً.