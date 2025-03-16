إطلاق كيان اقتصادي جديد بين السودان وقطر للاستثمار في الذهب وإنشاء مصفاة بالدوحة للذهب السوداني وبنك رقمي

الدوحة: السوداني

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق كيان اقتصادي جديد، يهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص بين السودان وقطر؛ لتعزيز التكامل الاقتصادي بين أفريقيا ودول الخليج، في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر والسودان.

وتضمنت الاتفاقية بنوداً تتعلق بتوريد الذهب كأحد الأصول المالية الأساسية للمشروع، حيث تم الاتفاق على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة بالتعاون مع رجال أعمال قطريين، بهدف استيعاب صادرات الذهب السوداني وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، ما يعزز استقرار واستدامة التمويل الاستثماري.

وتم التوقيع خلال اجتماع بين غرفة قطر ووفد سوداني رفيع المستوى برئاسة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، د. محمد بشار آدم، وبحضور مسؤولين قطريين ورجال أعمال من البلدين، إضافةً إلى ممثلين عن شركة أوج للاستثمار والتطوير التي تلعب دوراً رئيسياً في هذا الاتفاق.

وشملت الاتفاقية، عدة جهات بارزة، منها: استثمار قطر وجهاز الاستثمار العملي الاجتماعي والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة والشركة العربية القطرية للاستثمار والتنمية المحدودة واتحاد الغرف التجارية السودانية والمستثمرين ورجال الأعمال السودانيين وشركة أوج للاستثمار والتطوير، التي ستسهم في تنفيذ وإدارة المشروعات المستهدفة.

وتُعد شركة «أوج للاستثمار والتطوير» من الجهات الرائدة في إدارة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، ولعبت دوراً محورياً في بلورة الإطار التنفيذي للاتفاقية، حيث ستتولى مسؤولية تطوير المنصة المالية الرقمية، إضافةً إلى تقديم حلول تمويلية وتقنية لدعم الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

كما ستعمل «أوج» على إدارة مشاريع البنية التحتية والاستثمار في الأمن الغذائي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بالتنسيق مع الشركاء القطريين والسودانيين لضمان نجاح هذه المبادرة. ويهدف المشروع إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر منصّة مالية رقمية متطورة متوافقة مع الأنظمة المالية في السودان وقطر، بما يعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات التجارية والاستثمارية، ويركز المشروع على الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، الأمن الغذائي، الصناعة، الخدمات اللوجستية، المعادن وتجارة الخدمات.

كما تمّ الاتفاق على إنشاء بنك رقمي يسهل دخول المستثمرين إلى القارة الأفريقية، ويوفر حلولاً مالية مبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الضمانات والدعم الفني والمالي لتعزيز الابتكار والنمو المستدام.

من جانبه، أكد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، د. محمد بشار آدم، أن الاتفاقية ترسم خريطة طريق لرجال الأعمال في البلدين والدول الأخرى، حيث ستسمح بالاستفادة من الموارد المالية والطبيعية في السودان بما يخدم مصالح الاقتصادين السوداني والقطري.

وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة قطر، محمد العبيدلي، بأهمية المشروع باعتباره نقلة نوعية في التعاون الاستثماري بين قطر والسودان، مشيراً إلى أن الكيان الجديد سيكون بمنزلة منصّة لاستثمارات القطاع الخاص، مع إمكانية التعاون مع القطاع العام لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

من المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة التدفقات الاستثمارية بين السودان وقطر، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين، كما ستسهم مشاركة «أوج» بالمشروع في تقديم نموذج استثماري جديد قائم على الابتكار والرقمنة، ما يعزز كفاءة الاستثمار في السودان ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.