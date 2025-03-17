المليشيا تقصف أم درمان واستشهاد (4) مدنيين بينهم طفلان

أم درمان: السوداني

واصلت مدفعية مليشيا الدعم السريع مساء الأحد، قصفها للأحياء السكنية بمدينة أم درمان، واستهدفت أثناء صلاة التراويح حارات الثورة الغربية بواسطة راجمة ادت إلى استشهاد أربعة مدنيين وإصابة 30 آخرين، أغلبهم من الأطفال.

وشمل القصف سكان الحارات السكنية بالحارتين (29) و(43) والحارة (50) المرخيات، أثناء تواجد الأطفال بميدان لكرة القدم وطال القصف المواطنين داخل منازلهم.

وكشف مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن تفاصيل الشهداء الـ(4) هم رجل وسيدة وطفلان، والمصابون بينهم (18) طفلا تتراوح أعمارهم بين (4-12) عاما.